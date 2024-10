Honderden Noord-Hollandse apotheekmedewerkers leggen vanmiddag het werk neer

Dit maakt het werk onaantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Wat weer leidt tot personeelstekorten en een nog hogere werkdruk voor degenen die blijven, ondervindt Tol aan aan den lijve. "Als je net je mbo4-diploma hebt gehaald na een driejarige opleiding, verdien je nauwelijks meer dan het minimumloon," legt ze uit. Ook een dertiende maand zit er voor de apotheekmedewerkers niet in. "Geen wonder dat mensen dan liever, bij wijze van spreken, bij de Hema gaan werken."

Zonder personeel, geen apotheek

Terwijl het werk in de apotheek volgens Tol veel meer verantwoordelijkheid en deskundigheid vraagt. "Je bent tenslotte een zorgverlener." Daarnaast is het fysiek zwaar werk, zegt Tol. "Je bent de hele dag aan het staan of aan de wandel."

Tol ligt er weleens wakker van als er weer iemand stopt of met pensioen gaat. "Hoe gaan we dat redden, vraag ik mij dan af", legt ze uit. "Iedereen vist in dezelfde vijver en die is bijna leeg." Daarom hoopt ze van harte dat de werkgevers met een beter cao op de proppen komen. Daarbij wijst ze ook de zorgverzekeraars op hun zorgplicht. "Ze kunnen de openbare apotheek niet helemaal uitwringen. Want zonder personeel is er helemaal geen apotheek meer."

Landelijke staking

En daarom leggen de apothekers morgen het werk neer en verzamelen ze zich op het Canadaplein in Alkmaar. Om de impact op patiënten te beperken, is afgesproken dat er altijd een apotheek in de regio open blijft voor spoedgevallen. Als werkgevers geen serieuze stappen zetten om de cao te verbeteren, bereiden de bonden zich voor op een landelijke staking.

"Het zou mooi zijn dat als ik volgend jaar met pensioen ga, er een mooi nieuw cao klaarligt", concludeert Tol. "Want het is en blijft een prachtig beroep."