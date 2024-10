Blauwe strepen weggehaald en extra borden: betaald parkeren Zuidoost uitgebreid

Het gaat in de nieuwe gebieden om een tarief van 1,60 euro per uur. Een eerste parkeervergunning voor bewoners kost 37 euro per halfjaar, een tweede parkeervergunning kost 93 euro per halfjaar.

De uitbreiding van het betaald parkeren werd in 2022 al aangekondigd. Volgens de gemeente is de parkeerdruk op veel plekken in Zuidoost te hoog. Een deel van de bewoners zag het juist helemaal niet zitten en ook de stadsdeelcommissie Zuidoost vond het 'zeer ingrijpend'.