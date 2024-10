Vermiste man (58) waarschijnlijk overleden, DNA in databank

Sinds 1 augustus wordt de 58-jarige man vermist en is er in de weken die volgden massaal gezocht in het duingebied tussen Bergen en Egmond. Helikopters, honden, sonar, drones en het Veteranen Search Team zijn ingezet. De laatste grootschalige zoekactie was half augustus. Maar ondanks alle inzet - ook digitaal - is hij nog altijd niet gevonden.

Overleden

"De zoektocht naar deze meneer is niet ten einde, alleen wordt er nu vooral reactief gezocht", licht een politiewoordvoerder toe. "Elke tip wordt nog altijd uitvoerig nagelopen, want we willen hem heel graag vinden."

De verwachting is inmiddels dat de man niet meer in leven is. "Wij zien de zoektocht als een bergingsonderzoek. Alle aanwijzingen wijzen hier al langere tijd op." Wat die indicaties zijn, wil de politie niet kwijt.

DNA-databank

Zijn DNA-profiel is dan ook recent opgenomen in de databank voor vermiste personen. "Normaal gebeurt dat pas als iemand een jaar vermist is, maar omdat wij uitgaan van zijn mogelijke overlijden is dit nu al gedaan. Dit kan het onderzoeksteam veel voordelen geven bij het maken van een match."

"Informatie over deze vermissingszaak blijft zeer welkom. Die kan worden doorgegeven via onze tiplijn", benadrukt de voorlichter. De slanke, witte man van 1.87 meter lang droeg op het moment van zijn verdwijning een blauw shirt, een lichte korte broek en sandalen.

Dat er geen naam of foto van de vermiste man is gedeeld, is een weloverwogen keuze van zijn familie en het Openbaar Ministerie.