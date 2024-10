Bussums centrum moet meer elan krijgen met 'cultuurstrip'

Veel leegstand in het centrum van Bussum, het gebouw van de bibliotheek is verouderd en het winkelpand ernaast staat ook leeg. Het zijn voor de gemeente genoeg redenen om wat te gaan doen met het centrum.

Om het centrum aantrekkelijker te maken en meer bezoekers te lokken, is er het idee ontstaan om de bibliotheek, de kerk en het lege winkelpand met elkaar om te vormen tot een centrale plek waar allerlei culturele en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken.

Makkelijker naar binnen

Inwoners kunnen dan bijvoorbeeld exposities, debatten of tentoonstellingen bezoeken. Maar de cultuurstrip zou ook handig kunnen zijn voor welzijnswerk en het moet ook laagdrempelig zijn voor mensen die maatschappelijke voorzieningen nodig hebben. Zo pal in het centrum ga je er toch makkelijker naar binnen, is het idee.

De bedoeling is dus dat het samenbrengen op een plek van zowel kunst- en cultuurorganisaties als welzijns- en maatschappelijke organisaties gaat leiden tot meer bezoekers en minder leegstand.

Nieuwe bieb

Het gaat voorlopig alleen nog wel even duren voor het zover is. Hoewel de ligging van de bibliotheek perfect is, moet het gebouw zelf eigenlijk tegen de vlakte of een behoorlijke renovatie ondergaan.

Het leegstaande pand ernaast huurt de gemeente al voor de zekerheid om te voorkomen dat het ‘straks niet meer beschikbaar is’. De Wilhelminakerk heeft aangegeven wel mee te willen denken over het samenvoegen van de drie panden. Al met al is het onderzoek naar de haalbaarheid van het hele plan nu in volle gang.