Noord-Hollandse wielerploeg drie weken lang gevolgd tijdens hun trip naar China

De fietsen moeten worden ingepakt en gewogen. Ook gaan er reserveonderdelen, voeding en kleding in de koffers. "In totaal gaan er tien fietsen mee en nemen wij alleen het broodnodige mee qua onderdelen, maar je moet jezelf wel zien te redden daar", schetst ploegleider Paul Tabak.

Sprinten in rit 1

Na een vlucht van zo'n elf uur naar Guangzhou moet er gerend worden om de binnenlandse vlucht naar Haikou te halen. Dat lukt net en na aankomst in het hotel maken de renners hun eerste trainingsrit op Chinese bodem. Daarna volgt de openingsceremonie en een dag later volgt al de eerste etappe in de Ronde van Hainan. Voor sprinter Jesper Rasch uit Zandvoort liggen er in de vlakke etappe kansen.

In de bovenstaande video ziet u de eerste beelden van het Chinese avontuur van de ploeg. Eind deze maand is dan de documentaire te zien.