Koggenland blijft verdeeld: voorlopig nog geen besluit over azc-locatie

"Hoewel de plannen als tijdelijk worden gepresenteerd, zal het gebied, zodra er infrastructuur is aangelegd, nooit meer in zijn oorspronkelijke staat terugkeren", zei Zechner. "We begrijpen de noodzaak, maar zullen niet accepteren dat dit ten koste gaat van de natuur en leefgebied." Zijn pleidooi werd met applaus en gejuich ontvangen.

Verantwoordelijkheid

Ook binnen de gemeenteraad heerst er verdeeldheid over de kwestie. De oppositie, waaronder GroenLinks-PvdA, benadrukte dat Koggenland haar verantwoordelijkheid moet nemen in de opvang van asielzoekers. "De situatie in Ter Apel is onhoudbaar. Wij moeten een helpende hand bieden", stelde Karin Rietveld (GroenLinks-PvdA). D66 steunde dit standpunt en sprak over een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen in nood een veilige plek te bieden.

Maar coalitiepartijen VVD en GBK dachten daar anders over. Bij VVD'er Remco Linnekamp leefde de wens om de asielzoekers te verdelen over twee à drie locaties. Kleinschalige opvang levert over het algemeen meer draagvlak op in de dorpen, legde hij uit. "Als kleine plattelandsgemeente hebben we laten zien dat daar onze kracht ligt”, waarmee Linnekamp doelde op de opvang van Oekraïners, verspreid over de gemeente, en de noodopvang in Avenhorn. "Dichter bij verbinding met onze inwoners."

Op de vraag welke locaties zij dan op het oog hebben, en waarom die beter zouden zijn, kwam er vanuit de coalitie geen eenduidig antwoord. Om toch te kijken wat er mogelijk was, kwam op initiatief van Karin Rietveld (GroenLinks-PvdA) een voorstel op tafel om alsnog de voor- en nadelen van kleinschalige opvang in kaart te brengen.