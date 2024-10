21-jarige Anouk slaagt als jongste schipper van Amsterdam

Ook haar theorie- en praktijkopleider zijn erbij. "Je mag op je examen je eigen route bepalen", legt een van hen uit. "Anouk heeft één van de moeilijkste routes uitgekozen en gaat expres door de kleinste doorgangen van de bruggen." "Ik houd wel van een uitdaging", lacht de 21-jarige.

Volgens Anouk zouden meer vrouwen en jonge mensen moeten kiezen voor dit beroep. "Vooral als je van mensen en verschillende culturen houdt."

Uitslag

Als iedereen weer zonder kleerscheuren aan wal staat, is het een kwestie van kort in spanning wachten op de uitslag. Maar als Anouk met een grote lach uit de rondvaartboot stapt, is het wel duidelijk. Amsterdam heeft er een nieuwe schipper bij: "Ja! Ik ben geslaagd!"