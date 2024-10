Toeristen beroofd door nepagenten rond station Sloterdijk

Het drietal van 47, 51 en 52 jaar oud werd op vrijdag 27 september aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) sloegen ze gedurende drie weken, tussen 31 augustus en 20 september, bij zeker acht toeristen toe.

De slachtoffers werden allemaal beroofd in de omgeving van station Sloterdijk. De mannen deden zich voor als politieagent en lieten hen een badge zien. Vervolgens vroegen ze de slachtoffers of ze drugs of geld bij zich hadden en pakten dit vervolgens af. Diverse berovingen zijn volgens het OM op beeld vastgelegd.

De drie blijven nog zeker drie maanden vastzitten.