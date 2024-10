Zaankanters kunnen deze week anoniem wapens inleveren bij politie

Bij de vorige wapeninleveractie zijn 111 wapens en 220 stuks munitie ingeleverd. Het ging volgens gemeente Zaanstad om veel verschillende soorten wapens, waaronder kapmessen, vlindermessen, zwaarden, gevechtsbijlen, nepvuurwapens, airsoftpistolen en een hagelgeweer.

Inwoners kunnen op afspraak ook vuurwapens, munitie en explosieven inleveren. Een agent in burger komt dan aan huis.

Anoniem en zonder gevolgen

Bewoners die hun wapens inleveren kunnen dit anoniem en zonder gevolgen of vervolging doen. Wel doet de politie onderzoek, om te bepalen of het wapen gebruikt is bij een misdrijf. Is dit het geval, gaat de zaak naar het OM.

Burgemeester Jan Hamming doet vooral een oproep aan alle ouders en jongeren om wapens in te leveren. "Elk ingeleverd wapen, is een potentieel slachtoffer minder", benadrukt hij.