Deuren UvA-gebouw Roeterseiland urenlang dicht vanwege pro-Palestinademonstratie

Demonstranten staan sinds vanochtend bij de hoofdingang van het gebouw. Nadat een aantal van hen naar binnen ging, besloot de UvA uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot het gebouw te sluiten. Colleges die in het gebouw gepland stonden gaan vooralsnog wel door.

De demonstranten die binnen bleven tot ongeveer 14.30 uur in het gebouw, waar ze, aangevoerd door iemand met een trommel, verschillende leuzen riepen. De demonstratie is inmiddels voorbij. De toegang naar het gebouw is weer open.

Eerdere demonstraties

Bij de UvA wordt de laatste maanden vaker gedemonstreerd door mensen die vinden dat de Universiteit de banden met Israël moet verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Ook bij het ABC-gebouw zijn al meerdere betogingen geweest.

Bij een demonstratie in mei werd het gebouw door en grote groep betogers binnengedrongen. Zowel in de centrale hal als in kantoorruimtes werden er toen vernielingen aangericht.