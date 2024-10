Wie heeft het gemunt op Haarlemse Moos (63)? Drie rollators en scootmobiel verdwenen

Later gebeurt er nog iets opmerkelijks. Moos laat een flesje vallen op straat en wil thuis een grijper pakken om het op te ruimen. "Kom ik terug, is dat flesje onder mijn autoruitenwissers geplaatst met de letters 'ASO' erop. Iemand haat mij blijkbaar en ik snap het niet. Ze kennen mij niet eens. Ik heb dit soort dingen nog nooit meegemaakt."

'Geen medelijden, stop met haten'

Het laatste wat de Haarlemmer wil, is dat mensen hem zielig vinden. "Ik hoef niks van niemand. Het enige wat ik hoop is dat mensen wat meer respect voor elkaar hebben, met name voor mensen in moeilijke omstandigheden. Haten is tegenwoordig veel makkelijker dan lief hebben."