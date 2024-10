Wel of geen azc in Berkhout? Politiek en omwonenden worstelen met plan

Daarnaast is er ook verzet tegen het überhaupt faciliteren van een asielzoekerscentrum. Naast de ingezonden brieven is er ook een Facebookpagina en een petitie gestart tegen de komst van een azc. Maar er zijn ook mensen die het wel een goed idee vinden.

Voorstanders: Wij zeggen niet: 'not in my backyard'

"Wij wonen met direct uitzicht op de voorgenomen locatie, en zeggen dus niet 'not in my backyard'... We verwelkomen vluchtelingen in ons land, en zijn blij dat we eindelijk ook in onze eigen gemeente kunnen helpen bij de opvang van deze groep. Het is jammer dat er zo weinig compassie is, en zoveel (deels opgestookte) vooroordelen worden gebruikt in de discussie over het opvangen van de kwetsbaren in onze samenleving", aldus een briefschrijver aan de gemeente. "Ook Koggenland moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met gemeentes die dit tot nu toe regelen", schrijft een ander.

Politiek Koggenland gaat spannend debat tegemoet

Dezelfde verdeeldheid zien we terug in de gemeenteraad van Koggenland. Het CDA staat er positief in, vertelt fractievoorzitter Rianka te Winkel-Pancras. "Het gaat ook om medemenselijkheid. En bovendien kan Hoorn daarna niet de grond zomaar innemen. Dat is niet aan de orde. Wel is het belangrijk dat er goede participatie met de omgeving komt. Eigenlijk staat de hele oppositie (GroenLinks-PvdA en D66) er ook zo in."

Maar of dat bij coalitiepartijen VVD en GBK ook zo is, is nog maar de vraag. "Wij hebben er wel moeite mee", vertelt GBK-fractievoorzitter René Klok. "Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Maar we wachten de insprekers vanavond af voordat we een definitief standpunt innemen."

Ook VVD-fractievoorzitter Remco Linnekamp wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "We hebben al wel een beeld, maar ik vind het lastig om er nu al wat over te zeggen. We willen eerst de insprekers en het debat afwachten."