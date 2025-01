Jan speurt naar verdwenen kotters en vindt opeens het schip van zijn vader

Ook kan Jan de afscheidsdienst voor zijn vader en de andere bemanningsleden nog goed voor de geest halen. "Die hadden we in de Nieuwe Kerk hier in Katwijk. Als kind vraag je je af wat er allemaal gebeurt. Oude opoes in klederdracht en al die mensen in de kerk. Dat er zoveel verdriet achter zat, realiseerde ik me als kind niet. Dat kwam later allemaal."

Inmiddels heeft Jan alle andere nabestaanden van de bemanningsleden op de hoogte gesteld van de vondst. "Dat was een en al emotie", vertelt Van Welie. De bemanningsleden waren ten tijde van de ramp nog erg jong. De jongsten waren zestien en de oudsten, waaronder Jans vader, pas 28 jaar. "Die families hebben die ellende allemaal meegemaakt van de vermissing en waren helemaal ontwricht."

Door de vondst komen de herinneringen bij Jan en de andere nabestaanden dus weer terug in het geheugen. "Mijn zus uit Nieuw-Zeeland had ik van de week nog even aan de telefoon en die zei dat ze nu ook graag naar de plek toe wil gaan. Er zullen vast meer nabestaanden zijn die dat willen, dus ik ga binnenkort maar even kijken of dat te realiseren is."