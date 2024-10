Kookkunsten Dorus (35) erkend: van schnitzelbakker tot sterrenchef

Dorus woont nu dik 12 jaar in Alkmaar, en daarvoor in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Zijn herkomst is ook nu nog terug te vinden in zijn menu. "We hebben een vegetarisch gerecht van maïskolf, die we dan helemaal gebruiken, met Alkmaarse kaas."

Gewoon lekker eten

"De gerechten zijn allemaal gebaseerd op comfortfood, maar het moet ook niet te ingewikkeld worden. Ik vind het belangrijk dat ik het nog begrijp en de mensen helemaal. De kern is gewoon lekker eten, en ik probeer dan van alledaagse dingen iets speciaals maken."

En zijn eigen favoriete (sterren)gerecht? "Wat ik heel lekker en leuk vindt om te maken is langoustine of kreeft. En dan maak ik een saus van de koppen en de schalen. En dat dan eigenlijk gewoon met brood; dan ben je al helemaal gelukkig. Veel meer heb je niet nodig."

Restaurant Showw werd dit jaar overigens dubbel bekroond. Ook Dorus' compagnon, Lendl Mijnhijmer viel in de prijzen: hij is de beste sommelier van het jaar. "Echt heel bizar allemaal. We zijn vorig jaar samen de zaak begonnen en dit is natuurlijk een droomstart."