Heemsteedse voetbalclub rouwt om legende Neeskens: "Dankzij hem werden we elk jaar kampioen"

Toch koos de jonge Johan voor het voetbal. Op zijn zestiende stond hij al in het eerste elftal van RCH, toen nog een betaald voetbalclub. Wijers volgde een jaartje later. Lang hebben ze niet samen gespeeld: Neeskens werd in 1970 voor zo'n 300.000 gulden overgenomen door het grote Ajax.

Bij de Amsterdammers won Neeskens zo'n beetje alles wat er te winnen viel. Hij werd met Ajax twee keer landskampioen, won twee keer de KNVB Beker en de Europacup 1 maar liefst drie keer. Met Oranje haalde hij twee keer de WK-finale (in 1974 en 1978) en ook in zijn periode bij FC Barcelona behaalde hij grote successen.

In de taxi met twee voetballegendes

In die periode verwaterde het contact tussen de twee jeugdvrienden. Neeskens trok als topvoetballer de wijde wereld in, Wijers werkte 'gewoon' in het onderwijs in de regio. "Zijn wereld werd anders dan mijn wereld. Maar toen we 50 werden, hebben we het contact aangehaald en hebben we de vriendschap weer opgebouwd."

Neeskens nam Wijers in die periode een keer mee naar Madrid. "Daar moest hij een commercial voor een biermerk opnemen. Dat was een bijzondere ervaring, want hij werd daar als een god vereerd. Terwijl hij bij concurrent FC Barcelona had gespeeld."

Na de commercial reden hij en de oud-voetballer terug met de taxi, waar op dat moment nog een andere ex-topvoetballer in zat: Mario Kempes. Dat was een oude bekende van Neeskens, want de Argentijn scoorde twee keer tegen Nederland in de WK-finale van 1978. "Toen zat ik opeens in een taxi met twee spelers die in een WK-finale hadden gescoord (Neeskens scoorde in de WK-finale van 1974, red.). Dat was wel heel bijzonder."

Wijers herinnert Neeskens zich als een grote voetballer met een groot hart. "Hij was aardig, bescheiden en stond open voor iedereen. Johan had een groot hart. In het veld, maar ook daarbuiten."