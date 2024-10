Zo viert Alkmaar haar ontzet: optochten, kaasdragen en brandjes blussen

Uitgedoste praalwagens en vrolijk verklede kinderen. Wanneer je in de binnenstad van Alkmaar bent, kun je het niet missen: de stad viert Alkmaar Ontzet. Dit jaar is het 451 jaar geleden dat de Spanjaarden hier als eerste in de Nederlanden werden verslagen. Het vrijheidsfeest is omgeven met tradities, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Kijk hier naar een compilatie van de dag: