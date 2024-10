Orkaan Kirk valt Noord-Holland niet lastig, nasleep wel voelbaar

Allereerst vandaag: het blijft op de meeste plaatsen droog. Op dit moment is er nog veel bewolking, maar volgens NH-weerman Jan Visser trekt dat gedurende de ochtend steeds meer weg. Vanmiddag af en toe zon, het wordt 18 graden.

Vanaf morgen merken we de nasleep van orkaan Kirk. Het is volgens de weerman niet met 100 procent zekerheid te zeggen, maar de voorspellingen doen vermoeden dat het in Noord-Holland redelijk rustig blijft. In het zuiden van het land gaat het flink regenen, tot 30 millimeter. Dat zal in Noord-Holland niet gebeuren, al valt er wel af en toe een bui en wordt het winderig.

Donderdag is het regenachtig en kan de wind wat krachtiger worden. Ook neemt de temperatuur af: het wordt 14 graden.

Weekend

Tijdens het weekend koelt het verder af. Het wordt niet warmer dan 12 tot 13 graden, met plaatselijk een bui. Begin volgende week lopen de temperaturen weer op tot mogelijk 20 graden.