Veel vertraging op Noord-Hollandse wegen door drukte en ongelukken

Het ongeluk op de A9 is gebeurd bij knooppunt Velsen. Rijkswaterstaat laat weten dat weggebruikers richting Amstelveen zo'n 20 minuten vertraging oplopen. De weg is inmiddels weer vrij. Ook de sluiproutes staan vast. Op de A22 loopt de vertraging tot een minuut of 10.

Drukke spits

De dinsdagochtendspits is doorgaans druk, dus ook andere wegen slibben dicht. Op de A7 van Hoorn richting Zaanstad bedraagt de vertraging een kwartier, op de A8 tussen Zaanstad en Amsterdam lopen weggebruikers ook een kwartier vertraging op.

Op N247 tussen Hoorn en Amsterdam is dat 10 minuten. Die vertraging loopt nog op. Op de N203 tussen Alkmaar en Amsterdam moeten weggebruikers nu rekening houden met 10 minuten vertraging. De N9 blijft de hele ochtend dicht door een ongeluk met een vrachtwagen.

Ook op de N201 bij Vinkeveen, net buiten de provincie, moeten weggebruikers rekening houden met een kwartier vertraging beiden kanten op wegens een aanrijding.