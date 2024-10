Zo verliepen de 7 oktober-herdenking en de tegendemonstratie: honderden agenten ingezet

Een halfuur later bewoog de Mobiele Eenheid zich richting de groep tegendemonstranten. Daarna verplaatste de groep zich en leken ze via een steeg toch nog naar de Dam te willen. De politie blokkeerde de steeg. Even na 17.00 uur dreef de politie, na meerdere waarschuwingen, de demonstranten van de tramrails. Daarbij werden wat klappen uitgedeeld.