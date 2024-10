Halsema: tegendemonstratie moest binnen zicht- en gehoorafstand

Op de keuze voor het Damrak, ter hoogte van de Oudebrugsteeg, klonk vandaag kritiek vanuit onder meer de VVD. Fractievoorzitter Daan Wijnants schreef dat het erop leek dat de plek 'erg onhandig gekozen' was, onder meer doordat een deel van de deelnemers aan de steunbetuiging langs de tegendemonstranten moest lopen. Het leidde tot meerdere confrontaties tussen demonstranten.

"Demonstreren is een grondrecht", schrijft Halsema vanavond. "De Wet openbare manifestaties en het strafrecht bepalen de kaders en slechts in uitzonderlijke gevallen kan een demonstratie verboden worden. Het is aan mij en de driehoek om vreedzame demonstraties maximaal te beschermen en faciliteren."

Ze stelt dat ook tegendemonstraties vallen onder het grondrecht om te demonstreren. "Binnen zicht- en gehoorafstand van het doel van hun betoging. Of je het daarmee eens bent of niet: het zijn de regels die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Zo lang het vreedzaam gebeurt."