Beklad regenboogpad maakt tongen los in Nieuw-Vennep: "Kotsmisselijk werd ik ervan"

Het enthousiasme bij lokale ondernemers was groot toen centrummanager en bekende Venneper Birgit Cramer van den Bogaart met het idee naar ze toe kwam, vertelt ze zelf: "In Hoofddorp ligt ook zo'n regenboogvlak, fantastisch. Ik dacht dat wij dat ook wel konden gebruiken, want ook hier is iedereen welkom." Maar dat idee viel blijkbaar niet bij iedereen zo goed, met de bekladdingen tot gevolg. "Kotsmisselijk werd ik ervan."

Ook al hakenkruizen in Hoofddorp

De regenboogkleurige tegels in Hoofddorp werd in februari ook al ontsierd door een hakenkruis. Dat het nu in Nieuw-Vennep gebeurt kwam voor Roy Dongen, voorzitter van lhbti+-belangenorganisatie COC Kennemerland, toch als een verrassing. "Bij veel van dit soort paden in de wijdere omgeving gebeurt er nooit iets. Het kan ook zomaar dat de aangehouden jongens helemaal geen politiek statement wilden maken, maar het komt zo wel heel dichtbij."