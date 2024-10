NH Sport kleurt rood-blauw aan de Jan Gijzenkade

Zo speel je voor duizenden toeschouwers het WK zaalvoetbal in Oezbekistan en zo sta je weer 's morgens vroeg op de steiger in Alkmaar te schilderen. Jordy Cretier heeft er geen moeite mee. "Dat hoort er ook bij. Dat is ook mooi", vertelt de Heerhugowaarder.

De honkballers van HCAW begonnen uiterst moeizaam aan het seizoen, maar pieken op het juiste moment: de Bussumers plaatsten zich verrassend voor de Holland Series en hopen in de eindstrijd tegen het Rotterdamse Neptunus op méér.

En Thomas Brood werkt aan een documentaire over wielerploeg Parkhotel Valkenburg. Drie weken lang volgde de verslaggever van NH Sport de Alkmaarse formatie tijdens twee koersen in China. Het eindresultaat zie je zondag 27 oktober en 3 november, maar om niet zo lang te hoeven wachten, krijg je de komende weken op maandag vast een voorproefje te zien!

De eerste uitzending van NH Sport zie je maandag om 17.10 uur, waarna deze elk halfuur wordt herhaald.