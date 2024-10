Geëmotioneerde steunbetuiging voor Israël: "We zijn veel vrienden verloren"

Een van de aanwezigen vertelde dat ze zelf ook uit Israël komt en veel vrienden verloren is op 7 oktober. "Dat gebeurde op het Nova-festival. We zijn ook goede vrienden verloren die dit jaar in het leger werkten."

De organisator van de demonstratie vertelde dat de terreuraanslag van Hamas hem diep geraakt heeft. "Ik kom normaal gesproken elk jaar in Israël. Ik leid daar reizen. Ik heb daar ook bekenden en contacten. Dat land is gewoon zo diep geraakt."

Tegendemonstratie

Verderop vond een tegendemonstratie van pro-Palestina-demontstranten plaats. Zij vonden dat er ook stilgestaan moest worden bij de Palestijnse doden.