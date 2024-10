Voormalig HFC Haarlem-speler Wim Balm weer even thuis

Balm speelde tussen 1978 en 1987 meer dan tweehonderd wedstrijden in het eerste elftal van de roodbroeken. Hij maakte de Europese wedstrijden tegen AA Gent en Spartak Moskou mee en vierde successen tegen Ajax, PSV en Feyenoord. Na twee seizoenen FC Twente verhuisde hij naar Noorwegen waar hij nog altijd woont.

Andy van der Linde, groot fan van HFC Haarlem en één van de schrijvers van het boek is trots dat juist Balm naar de Jan Gijzenkade wilde komen om het boek in ontvangst te nemen. "Wim Balm was een goede middenvelder die speelde in de gouden generatie van Haarlem. Een grote speler in die tijd."

De profclub die op 1 oktober 1889 werd opgericht, ging in 2010 failliet. Van het oude stadion aan de Jan Gijzenkade staat alleen de Kick Smittribune nog overeind. De velden worden gebruikt door amateurclub HFC Haarlem-Kennemerland.