Zorgen om twee scholen op één schoolplein in Noord; onwenselijk, maar nu de enige optie

Met een kleine driehonderd leerlingen zit basisschool De Poolster nu in een noodgebouw naast hun toekomstige schoolgebouw. Jarenlang leefde de gedachte dat die containers weer afgebroken zouden worden zodra de school in 2025 het nieuwe gebouw kan betreden. Maar kort geleden kregen ouders een brief dat het nabijgelegen IKC Tuindorp die containers gaat gebruiken, omdat hun school ook een nieuw gebouw krijgt.

"We gunnen elkaar gewoon nieuwe gebouwen", aldus De Poolster-directeur Martine Koppers, "maar het is verre van ideaal." Thijs van den Broek zit in de medezeggenschapsraad (MR) en hoort van veel ouders en leerkrachten dat ze een doemscenario verwachten. Met de komst van IKC Tuindorp zijn er straks op dezelfde hoeveelheid grond nog een kleine vierhonderd kinderen die naar school moeten. "De leerlingen spelen nu al in shifts buiten, die drukte op een kleine ruimte wordt alleen maar meer."

Welk stepje is van wie?

En meer dan vijfhonderd kinderen naar één plek betekent ook: alle ouders naar een plek, alle kinderen op een plek pauze en iedereen op een plein. "Want uiteindelijk gaat dat denk ik toch wel mixen. Straks krijgen ze ruzie om de stepjes", denkt Koppers. De directeur van De Poolster hoopt dat ze er binnen niet te veel last van hebben als er wordt buiten gespeeld en dat kinderen geen ruzie krijgen.