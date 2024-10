Grote zorgen bij HVO-Querido over stopzetten regeling voor afgewezen asielzoekers: "Mensen belanden op straat"

Daarnaast gaf minister Faber aan zich te willen richten op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarover gaat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), die beslist of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt toegewezen, ja of nee. Zo kan een asielzoeker (gedwongen) terugkeren naar het land van herkomst, een nieuwe aanvraag indienen of noodgedwongen langer blijven, totdat er uitzicht is op een alternatief.

Velthuizen geeft aan dat het probleem juist ligt in het feit dat 'deze groep vaak niet zomaar terug kan'. "Ook niet gedwongen. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer wil opnemen." Dit uitzoeken kost tijd en betekent in het geval van het vervallen van de LVV-regeling geen dak boven je hoofd. "Als je op straat moet leven is er geen rust of ondersteuning om je nog te kunnen richten op een betekenisvolle toekomst", aldus de directeur opvanglocaties.

Extra overlast in stad

Dat het aantal daklozen in de stad zal toenemen, is iets dat volgens Velthuizen niet over het hoofd moet worden gezien. "We zijn nu al nauwelijks in staat om deze groep de hulp te bieden die nodig is. Daar komt dan een nieuwe groep bij van circa 500 mensen in alleen al de stad Amsterdam." Deze groep heeft volgens haar, naast eten, een slaapplek nodig en soms zelfs medicijnen.

Zo voorspelt Velthuizen dat omwonenden, winkeliers en andere gemeentelijke diensten, waaronder de GGD en politie extra overlast zullen ervaren. Dit los van de toename bij inlooplocaties in de stad. Velthuizen: "Het effect van onbegrip en ongeduld wordt dan versterkt in de samenleving zodat de roep om ingrijpender maatregelen alsmaar luider wordt. Het is een doodlopende weg."

Zorgen en bedreiging

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) haalde vorige week hard uit naar Faber, zo zou de minister 'een bedreiging zijn voor Amsterdammers'. Volgens Groot Wassink is het een groot probleem voor de stad dat de opvang van asielzoekers met ernstige psychische problemen dreigt te stoppen.

Asielzoekers die op normale opvanglocaties voor overlast zorgen, worden nu opgevangen in Veldzicht, een kliniek in het Overijsselse Balkbrug die gespecialiseerd is in zogenoemde 'transculturele psychiatrie'. De Dienst Justitiële Inrichtingen liet weten van plan te zijn de opvang te stoppen, zodat de dan vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden als tbs-kliniek.