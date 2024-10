Ruilbeurs voor puzzels in Obdam drukbezocht: "Ik heb tien nieuwe"

"Ik puzzel de laatste jaren zelf veel. En dan zijn er heel veel die je al gemaakt hebt", licht organisator Ina van der Hulst toe. "Ik denk dat dit een leuke manier is om de puzzels te ruilen met elkaar. Mensen waren bij de eerste editie gelijk al heel enthousiast."

Speciale ruilregels

Maar regels zijn noodzakelijk, zo legt ze uit. "Mensen mogen alleen in groepjes naar binnen. Want als ze allemaal tegelijk naar binnen gaat, wordt het een puinhoop." En dat is niet de enige regel.

Een Van Haasteren-puzzel mag alleen geruild tegen een Van Haasteren, een Wasgij tegen een Wasgij. En alleen dozen met 950 of 1.000 stukjes, het liefst in verpakt in een zakje. Wel compleet natuurlijk. Want voor fervente puzzelaars is een missend stukje het ergste wat je kan overkomen. Weet ook Henk die met zijn vrouw Aggie op de beurs is afgekomen. "Ik heb wel eens meegemaakt dat ze een stukje miste. Daar werd ze niet vrolijk van", vertelt hij lachend.

Voor de meeste bezoekers is de beurs een welkome ruil aan het begin van het nieuwe puzzelseizoen. Nu de avonden langer worden komen de puzzels weer op tafel. "Sinds we twee jaar geleden begonnen zijn hebben we er al 231 gemaakt", vertelt bezoekster Nicky.