Nooit meer glibberen op de Lange Nieuwstraat

Er is tevredenheid over de aanpak van de stoep in de Lange Nieuwstraat. Tegelijkertijd vindt het Platform het jammer dat er blijkbaar geen geld was om het fietspad ook aan te pakken. "Dat fietspad is nog steeds levensgevaarlijk, als ik er rijd, vermijd ik de groeven in de weg want daar kun je zo met je band in vast komen te zitten. Vooral racefietsers hebben daar veel last van."

Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van groenonderhoud

De aanpak van de stoep van de 'Lange Nieuw' is dan weliswaar een succesje voor het Platform Toegankelijkheid Velsen, de strijd gaat door. Aanstaande vrijdag leidt het Platform gemeenteraadsleden rond in Velserbroek in de hoop dat er in de raad meer aandacht komt voor achterstallig onderhoud van de openbare ruimte.

Volgens Els Zorgdrager dreigen er met de bezuinigingen de komende jaren grote gevaren. "Wij pleiten ervoor dat er niet nog meer bezuinigd wordt op het onderhoud aan straten en groen in de gemeente Velsen. Nu al zijn op veel plekken de blindengeleidelijnen nauwelijks meer zichtbaar, daar moet echt iets aan gebeuren."