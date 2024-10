Twee grote fietsenstallingen moeten Hilversums 'weesfietsenprobleem' oplossen

En daar zit meteen de oplossing van het probleem. Het wordt straks bijna verplicht je fiets in een stalling te zetten. "Het gaat straks een stuk makkelijker worden voor de gemeente om te handhaven. Het elders stallen van fietsen dan de aangewezen plekken gaan we verbieden. En straks kunnen we direct fietsen verwijderen door de toegenomen beschikbaarheid van stallingsruimte", vertelt de wethouder.

Overlegd met andere gemeentes

De gemeente Hilversum is bij het maken van dit plan in gesprek gegaan met Zwolle, Maastricht en Utrecht, om te leren hoe zij succesvol strijden tegen weesfietsen. Het stationsgebied is eigendom van de NS, dus er is veel overleg geweest met de NS over hoe de plannen eruit zouden gaan zien.

Op straat wordt in ieder geval positief gereageerd. "Ik loop dagelijks langs het stationsgebied en het is hier altijd een zooitje, fijn dat er nu eindelijk eens wat gaat gebeuren," aldus Dennis Ridder, een stationspassant.

Als alles volgens plan verloopt moeten de nieuwe stallingen in 2028 in gebruik worden genomen. "Deze nieuwe stallingsruimte is meer dan genoeg om het probleem voor tientallen jaren op te lossen", laat de wethouder weten.