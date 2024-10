Heemsteedse oud-international Johan Neeskens (73) plotseling overleden

De gemiddelde voetballiefhebber zal zijn naam ongetwijfeld kennen. Neeskens behaalde meerdere Europese successen bij Ajax en Barcelona. Met de Amsterdammers won hij drie keer de Europa Cup 1, wat tegenwoordig de Champions League heet. Bij Ajax speelde Neeskens 124 wedstrijden en scoorde hij 33 keer.

Ook speelde hij mee in twee WK-finales voor Oranje. In totaal speelde Neeskens 49 interlands. Hij stond onder andere bekend om zijn tackles die hij met karakter maakte, om zijn inzicht in het veld en niet te missen: de iconische keihard genomen penalty's. Volgens het KNVB 'blijft hij hierdoor voor altijd één van de toonaangevende spelers die het Nederlands voetbal heeft voortgebracht'.

Na zijn voetbalcarrière werd hij onder meer clubcoach, coach van nationale jeugdteams en assistent-bondcoach onder leiding van Frank Rijkaard.

WorldCoaches

Op latere leeftijd werd Neeskens bij de KNVB ook de 'vaandeldrager van KNVB World Coaches'. "Dit programma, waarvoor hij de hele wereld overvloog om coaches in lage- en middeninkomenslanden op te leiden tot coach en waarbij via het voetbal instrumenten worden aangereikt voor een beter leven, was hem op het lijf geschreven", aldus het KNVB.