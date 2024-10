Zowel schutter als justitie oneens met straf in zaak schietpartij Den Helder

De dodelijke schietpartij volgde op een onrustige avond met meerdere ruzies en conflicten. Hoewel Kevin S. hier niet bij betrokken leek te zijn, was hij het wel die de trekker overhaalde. De rechter zei het onbegrijpelijk te vinden dat de 25-jarige Lavernie Martis om 'een futiele aanleiding' is doodgeschoten. Zelf gaf S. aan uit zelfverdediging te hebben geschoten.

Daarnaast raakten er nog twee mannen gewond, van wie één zwaargewond. Het is volgens de rechter 'een wonder dat diegene de schietpartij heeft overleefd'. Het was bovendien niet nodig geweest; S. heeft onnodige risico's genomen, vond ze: "Door vijf keer op het slachtoffer te schieten, terwijl het op dat moment druk was op straat en er meerdere mensen vlak bij het slachtoffer stonden, heeft S. bewust het risico genomen dat hij ook iemand anders zou raken."

Lagere gegeven straf

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van zeventien jaar geëist. De rechter gaf aan met de lagere uitspraak van veertien jaar celstraf er rekening mee te hebben gehouden dat S. een strafblad heeft en nog in zijn proeftijd zat toen hij Lavernie Martis dodelijk verwondde.

Zowel S. als het OM gaan dus niet akkoord met de straf. Het gerechtshof mag zich daarom nogmaals over de zaak buigen. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt bij het hof.