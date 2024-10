Bussums shantikoor Het Ruime Sop krijgt trompet en geeft spontaan optreden voor Amstelveense flatbewoners

Het Shantikoor Het Ruime Sop is al meer dan twintig jaar een bekend gezicht in het Gooi en omstreken. De vriendenclub treedt bijna wekelijks op en zingt uitsluitend liederen over de zee. Regelmatig wordt het repertoire uitgebreid met nieuwe nummers, waaronder 'Yellow Submarine' van The Beatles. Alleen ontbrak er nog één ding: de trompet aan het einde van het nummer. Daarom deed zanger Harrie Jager een oproep op de radio, in het programma June Tot Twee, voor een trompet.