Taxichauffeurs in Alkmaar zijn 'helemaal klaar' met oneerlijke concurrentie

Het taxibeleid, dat chauffeurs tegen dit soort zaken moet beschermen, wordt door de gemeente niet gehandhaafd, stelt Hanif Faqirzada namens de vereniging. Tussen de dertig en veertig chauffeurs laten hun taxi's achter en lopen vrijdagavond mee in de protestmars, verwacht hij.

"We vragen aandacht voor deze oneerlijke concurrentie, anders loopt het hier straks echt uit de hand", verklaart Hanif. "We hebben last van chauffeurs van Uber en Bolt, die tegen de wet in hun auto op of tegenover onze standplaatsen parkeren." Uber-chauffeurs mogen volgens de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) alleen vooraf bestelde ritten uitvoeren, en zich dus niet mengen in de 'opstapmarkt' van traditionele taxi's.

Zeg je er iets van, dan heb je volgens Hanif stront aan de knikker. "We worden vaak bedreigd en agressief bejegend door chauffeurs die niet uit Alkmaar komen, meestal uit grote steden."