Ruim driehonderd pro-Palestijnse betogers opgepakt in Amsterdam

Sit-ins

Naast de demonstraties in de hoofdstad zijn op meerdere stations door het land sit-ins gehouden als steunbetuiging aan de Palestijnen. Op Amsterdam Centraal kwamen zo'n driehonderd mensen bijeen.

In Zaandam was ook een sit-in aangekondigd, maar daar kwam slechts een iemand op af: "Het is een dag om stil te staan bij de terreurdaden van Hamas, maar ook om solidariteit te tonen me de Palestijnen. Die maken op dit moment een genocide mee", zegt de man.

Dat hij alleen staat, maakt hem niet uit. "Nee, het is niet erg. Het is een miscommunicatie en ik hoop dat de mensen die hier aanwezig zouden zijn, nu ergens anders staan. Het is belangrijk om te demonstreren. Het gaat om medemenselijkheid. Het is belangrijk dat we niet wegkijken. Het is verschrikkelijk en we mogen het niet accepteren."