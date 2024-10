Politie houdt alle pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam aan

In het centrum van Amsterdam zijn om 16.00 uur twee demonstraties begonnen: een pro-Israël-demonstratie op de Dam en een pro-Palestina-demonstratie op het Damrak. Op de Dam is een herdenking van de Israëlische slachtoffers door de aanval van Hamas. De pro-Palestina-demonstranten wilden aanvankelijk naar de Dam, maar burgemeester Halsema had hen een eigen plek aangewezen op het Damrak. Daar verzamelden ze zich, maar de groep had zich ondertussen verplaatst naar de straat voor het station.

De Mobiele Eenheid (ME) had aan het eind van de middag tientallen pro-Palestijnse demonstranten ingesloten bij Amsterdam Centraal. Op beelden van AT5 is te zien dat er een confrontaties zijn tussen de pro-Palestina-demonstranten en de ME.

Amnesty International is met zeker zes waarnemers aanwezig om te zien hoe de actie en politie-inzet verloopt. Dat doet de mensenrechtenvereniging vaker bij demonstraties.