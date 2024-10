Aanhoudingen bij Israël-herdenking en tegendemonstratie in centrum van Amsterdam

De demonstratie en tegendemonstratie is om 16.00 uur begonnen, maar de eerste demonstranten stonden er al een uur eerder. De herdenking van 7 oktober vorig jaar is op de Dam. Betogers die deel willen nemen aan de tegendemonstratie, mogen op het Damrak staan.

Deelnemers van de tegendemonstratie proberen via een steeg vanaf het Damrak alsnog naar de Dam te gaan. De groep is door de politie tegengehouden op de Nieuwendijk, waar enkele winkels gauw de luiken lieten zakken. Vervolgens keerden ze terug op het Damrak en liepen ze richting Amsterdam Centraal. Daar zaten ze korte tijd op de trambaan. Daarna zijn de pro-Palestijnse demonstranten trams op de hoek van de Prins Hendrikkade gaan blokkeren. Meerdere trams staan daardoor stil, een deel van de passagiers is uitgestapt.

Veel actievoerders dragen gezichtsbedekking, wat vooraf was verboden door burgemeester Halsema. Ook zijn er veel Palestijnse vlaggen te zien en scanderen de demonstranten onder meer 'shame on you' en 'no justice, no peace'.