Kim (22) overwint onbekende ziekte en schittert in Videoland-hitserie

Onbekende ziekte

"Nu gaat het eigenlijk heel goed", benadrukt Kim. "Sinds ik te horen kreeg: je moet nu aan jezelf werken, anders is het te laat, is er iets in mij aangewakkerd. Ik ben een ander mens geworden. Positief denken en geloven dat het goedkomt, heeft me erdoorheen gesleept. Ik moest accepteren dat ik ziek was, want pas dan kun je geholpen worden."

Vooralsnog tasten de artsen in het duister over wat haar ziektebeeld precies is. "Ze vermoeden dat mijn lichaam te veel adrenaline aanmaakt, waardoor ik bij stress in een overlevingsmodus schiet. Als ik moe ben, krijg ik eerst nog een energieboost. Ik voel nauwelijks pijn en heb het eigenlijk nooit koud. Maar ik heb ermee leren leven. Ik weet nu gewoon dat ik een jas moet aantrekken, ook al heb ik het niet koud."