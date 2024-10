HCAW-coach Jaarsma wint vertrouwen van zijn team en piekt op juiste moment

"Ik heb met bijna alle spelers een gesprek gehad. Het ene gesprek was wat vervelender dan de ander. Ik ben de coach die bepaalt wat wij gaan doen. Als ze mij dat vertrouwen niet geven, wat doe ik hier dan? Dat was de strekking van die gesprekken. Uiteindelijk heb ik het vertrouwen gekregen", vertelt Jaarsma over het moeizame begin in Bussum.

Vertrouwen gewonnen

Na een aantal pittige gesprekken staan de neuzen nu dus weer dezelfde kant op. De Bussumers pieken dus op het juist moment en schakelden vorige week in de halve finale landskampioen Amsterdam Pirates uit.

Resultaat is dat ze dus in de Holland Series staan tegen Neptunus. Daarin staat HCAW met 2-0 achter in de best-of-seven serie. Toch is Jaarsma strijdbaar. "Wij hebben twee keer laten zien gelijkwaardig aan Neptunus te zijn. Waarom kunnen wij dan niet twee keer van ze winnen? Dan staat het weer gelijk."

Aanstaande donderdag is in Rotterdam de derde wedstrijd.