Nog geen jaar open en nu al een Michelinster voor restaurant Showw

Chef Dorus Floris van het restaurant aan de Gelrestraat ontving vandaag dus een eerste ster. Lendl Mijnhijmer, sommelier en mede-eigenaar, ontving ook nog eens de Sommelier Award. Het restaurant is pas sinds 15 december open.

"We zijn op zijn zachtst gezegd superblij, het is een teamprestatie! Bloed, zweet en tranen in tien maanden tijd", vertelt Floris Aaldering, rechterhand van sommelier en eigenaar Lendl aan AT5.

Sterren

De stad behoudt in totaal vijf restaurants met twee sterren. Met de ontvangen ster door Showw, staat de teller voor het aantal zaken met één ster in totaal op zeventien. The Duchess en Graphite moeten hun Michelinster inleveren.

Restaurant als eindbestemming

Michelin hanteert een eigen legenda, legde recensent Joël Broekaert eerder al uit aan AT5: "Bij één ster moet je zeker even naar binnen gaan als je er langskomt, twee sterren is het omrijden waard en bij drie sterren, dan is het de eindbestemming van je reis. Daarvoor zou je dus het vliegtuig moeten kunnen pakken, of tegenwoordig de trein", aldus Broekaert.

Groene ster

Flore, Bolenius en De Kas behouden hun groene ster. Die wordt toegekend aan restaurants waar duurzaam koken hoog in het vaandel staat. De Kas heeft ook een ‘gewone’ Michelinster.