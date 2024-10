Duurzame Michelin-ster 'waanzinnige droom die uitkomt' voor Alkmaarse Neder-kok Brian

"Ik ben geboren in Haarlem, opgegroeid in de duinen van Overveen en het West-Friese Hensbroek en mijn vriendin is een Alkmaarse. Inmiddels woon ik daar ook."

Gepassioneerd beschrijft hij dat door schelpjes, overblijfselen van de Zuiderzee, de grond in onze regio rijk is aan mineralen. "De beemsterknoflook is groot, pompoen smaakvol, de uien heerlijk. En er wonen vele jagers in de omgeving."

Sinds die recensie in de landelijke krant heeft het restaurant zich ontwikkeld, vertelt Brian. En dat betaalt zich ook uit. "We werken dag en nacht en hebben onze kwaliteit aangescherpt. We zijn meer een geoliede machine."

Kok zonder opleiding

Pasgeleden werd het Alkmaarse restaurant al opgenomen in de Michelingids. En sinds vandaag is daar dus een groene ster bijgekomen. Een Michelin-bekroning voor - naast het gebruik van lokale producten - zaken die zich bewust zijn van milieu en ethiek.

Daarmee staat Neder in een rijtje met De Kas in Amsterdam en De Librije in Zwolle. En dan te bedenken dat de 33-jarige Brian los van zijn vwo geen enkele diploma heeft. Hij lacht, staat nog steeds tussen de feestvierende menigte.