Hetty wacht al 2 jaar op huisarts door patiëntenstop: "Mijn man heeft zorg nodig"

Oorbeek en haar man verhuisden twee jaar geleden van Amsterdam-Noord naar Monnickendam, in de hoop op een gelukkige oude dag, dichtbij hun kinderen. De verwachtingen werden echter ruw verstoord toen haar man, een jaar na de verhuizing, een verwoestende diagnose ontving. Hetty: "Mijn man is gediagnosticeerd met Lewy Body Dementie (LBD)."

Deze ernstige aandoening uit zich in symptomen van zowel dementie als de ziekte van Parkinson. "Dat betekent dat mijn man steeds afhankelijker wordt van medische ondersteuning."

Met een levensverwachting van slechts drie jaar voor de ziekte, is het stel nu verwikkeld in een zoektocht naar passende medische ondersteuning. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd", vertelt ze.

Patiëntenstop en wachtlijsten

Na hun inschrijving bij de lokale Huisartsen Monnickendam, Huisartsen Onder Eén Dak (HOED), kregen ze te horen dat er een patiëntenstop is. "Ik werd op een wachtlijst gezet en stond op nummer twee. Na een jaar belde ik weer en toen was er geen wachtlijst meer, maar ik had nog steeds geen huisarts en hoorde van andere inwoners dat ze al vier jaar op de wachtlijst staan."

Uit frustratie stapte Hetty naar de wethouder en daar kreeg ze te horen dat de huisartsen niemand willen voortrekken, terwijl een aangeboden plek in een zorginstelling ook niet werd geaccepteerd. Vorige week sprak ze de gemeenteraad toe om persoonlijke verhalen serieus te nemen en snel actie te ondernemen: "Het is toch het minste wat u voor een inwoner kunt doen? Straks moet ik steeds 112 bellen", riep ze de gemeenteraad toe.

Er is wel plek op Marken

De gemeente Waterland reageert op de zorgen van Hetty Oorbeek en meldt dat er met het gemeentelijk bestuur intensief overleg is geweest met verschillende partijen. "Onder anderen heeft de huisartsenpraktijk op Marken aangegeven patiënten over te nemen van de praktijk in Monnickendam. Ook is gesproken met Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) over het aanstellen van nieuwe huisartsen", schrijft een woordvoerder van de gemeente Waterland.

De huisarts op Marken zit te ver weg voor Hetty en haar man. "Die komt niet voor huisbezoeken naar Monnickendam en als ik daar heen moet is het te ver lopen van de parkeerplaats."

Daarnaast verwacht de gemeente Waterland op lange termijn de huisartsenzorg op te lossen. "Maar wij hebben niet alle tijd", reageert Hetty.

Op dit moment krijgen Hetty en haar man nog de zorg van hun huisarts in Amsterdam-Noord. "Als mijn man steeds meer zorgbehoevend wordt en ik hem niet kan vervoeren, moet ik straks steeds 112 bellen." En dat wil Hetty niet.

De Huisartsen Monnickendam (HOED) laten in een korte reactie weten dat ze het verhaal van Hetty Oorbeek herkennen en vervelend vinden. "We gaan er verder niet op reageren", zegt een van de huisartsen van de praktijk. "Het is een landelijk probleem en verwijzen jullie door naar de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)."

