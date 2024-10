Michelinster voor Amsterdams restaurant Showw

Chef Dorus Floris van Showw nam de ster in ontvangst: "Dit is fantastisch. We zijn enorm trots." Voor het team kwam de ster als een verrassing, het restaurant is nog maar tien maanden geopend.

Daar blijft het niet bij: de 'Sommelier Award' ging naar hun wijnkelner Lendl Mijnhijmer. "Dit is absoluut een verrassing voor mij”, zegt hij bij het ontvangen van de award. "Ik denk dat ik een makkelijke sommelier ben. Volgens mij is dat juist belangrijk: de wijn relaxed aan de gast overbrengen."

Groene Ster

Daarnaast werden ook zogenaamde groene Michelinsterren uitgereikt, voor de meest duurzame restaurants. Twee van de acht vielen in onze provincie: restaurant Neder in Alkmaar en Kook Atelier Op Oost op Texel.

Twee restaurants hebben hun ster in moeten leveren: THE DUCHESS en Graphite in Amsterdam.

