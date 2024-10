Zo kook je met Amsterdamse planten

Sukade met kliswortel, frisse rucola en een frietje



Ingrediënten:



2 grote sukadelappen

1 ui

1 teen knoflook

2 stengels bleekselderij

2 grote kliswortels (of 1 grote winterpeen)

300 ml rode wijn

300 ml runderfond

blikje tomatenpuree

boter



Zakje rucola (of wilde zandkool)

wittewijnazijn

olijfolie



Snij de ui en knoflook fijn en de bleekselderij en wortel in stukjes van ongeveer 1 bij 1 centimeter. Kleiner mag ook, afhankelijk van je ‘knife skills’. Zet een grote pan op medium laag vuur en doe de boter erin. Als de boter net gesmolten is, doe je alle gesneden groenten erin. Roer goed door. Snij ondertussen de sukadelappen in stukken van ongeveer 3 bij 3 centimeter.



Haal de groenten als ze glazig gebakken zijn uit de pan en zet het vuur hoog. Houd de groente apart in een bakje of op een bord. Als de pan flink warm is, braad je het vlees aan, doe niet meer vlees in de pan dan op de bodem past met wat ruimte ertussen. Als niet alles in één keer past bak je het in delen bruin. Als al het vlees mooi bruin rondom is, doe je de groente er weer bij in de pan, de tomatenpuree erbij en blus je alles af met de rode wijn en de runderfond.



Laat dit met deksel op de pan op héél laag vuur of in de oven op 110 graden minimaal 3 tot 4 uur stoven tot het vlees helemaal zacht is en uit elkaar valt. (proef vooral en maak, mits nodig, nog op smaak met zout)



Als het vlees klaar is hoef je nog maar 2 dingen te doen:

Mocht je er zoals wij een frietje bij willen is dit het moment dat te maken/bestellen/halen.

Maak je rucola aan met een scheutje azijn en olijfolie.



Eet smakelijk!