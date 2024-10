Betoging tegen Israëldemonstratie vanmiddag op Damrak in Amsterdam, trams tijdelijk omgeleid

De tegendemonstratie is gelijktijdig met de pro-Israëldemonstratie op de Dam, die tussen 16.00 uur en 18.00 uur vanmiddag wordt gehouden. Op laatstgenoemde demonstratie is plek voor 1.000 betogers. Het is vandaag op 7 oktober precies een jaar geleden dat Hamasstrijders een aanslag in Israël pleegden. Demonstranten willen tijdens de demonstratie een minuut stilte houden om de slachtoffers van die dag te herdenken.

Tegendemonstratie

Er is dus ook een tegendemonstratie aangemeld voor zo'n 200 betogers. Die groep heeft van de driehoek (burgemeester, politie en OM) een plek op het Damrak, ter hoogte van de Oudebrugsteeg, toegewezen gekregen. De trams die daar rijden worden daardoor tijdelijk omgeleid, valt te lezen in de zogenoemde WOM-brief waarin burgemeester Halsema regels en afspraken voor de demonstraties opnoemt.

Bij het aanmelden hebben de tegendemonstranten aangegeven ‘luider te willen zijn dan de Israël manifestatie op de Dam die 1 jaar genocide aan het vieren zijn.' In de brief waarschuwt Halsema dat lawaai maken niet mag tijdens de minuut stilte die de pro-Israëldemonstranten willen houden. "Dat valt niet onder de bescherming van het demonstratierecht en is bovendien strafbaar."

Twijfels

Volgens de burgemeester hebben de tegendemonstranten aan haar laten weten dat ze van plan zijn een 'ordelijke demonstratie te willen organiseren' en dat ze rekening willen houden met de Israëldemonstratie.

Halsema zelf twijfelt of de tegendemonstratie ook op die manier zal verlopen. "Hoewel de driehoek geen reden heeft te twijfelen aan uw goede intenties, leert de ervaring dat dit in de praktijk moeilijk te realiseren is." Volgens de burgemeester komt dat omdat 'individuen' van buitenaf de demonstratie soms proberen te kapen.

Sit-in op CS

Naast de pro-Israëldemonstratie de Dam en de tegendemonstratie op het Damrak is er ook een sit-in op Centraal Station aangekondigd door pro-Palestinademonstranten. Bij die sit-in worden zo'n 50 betogers verwacht. De demonstratie wordt tijdens de spits georganiseerd. In de brief van de burgemeester worden de demonstranten verplicht om reizigers een vrije doorgang te geven.

Op geen van de demonstraties is gezichtsbedekkende kleding toegestaan 'met het kennelijke doel om de orde te verstoren of strafbare feiten te plegen'. Met andere woorden: demonstranten die zich daar niet mee bezig houden, mogen nog wél gezichtsbedekkende kleding dragen.