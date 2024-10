Naardense kantoorvilla wordt 'klein industrieterrein', buurt fel tegen

Het braakliggend stukje Naarden aan de Huizerstraatweg, vlakbij de chemische fabriek, dient nu nog als opslag voor leidingen van een kabelbedrijf. In feite lag er een plan om op het terrein een kantoorvilla neer te zetten, iets waar buurtbewoners niet tegen zijn. Wel is de buurt nu in opstand gekomen tegen de voorgenomen plannen om er een klein industrieterrein van te maken.

Geen kantoren, wel bedrijven

De eigenaar van het stuk grond naast de snelweg had bijna 15 jaar geleden al plannen voor een villa waar kantoren in moesten komen, maar de markt bleek toen tegen te zitten. Om de boel toch rendabel te maken, kwam twee jaar geleden het voorstel om 16 tot 32 bedrijfsunits te ontwikkelen. Volgens gemeente Gooise Meren zouden daar dan 'kleinschalige ambacht en dienstverlenende bedrijfjes' zijn toegestaan.

Maar de direct omwonenden hebben zich verzameld en laten nu hun tegengeluid horen. Zij geven om te beginnen aan dat de Huizerstraatweg een historische verbindingsweg met klinkers is, waaraan geen bedrijventerrein met kleinschalige ambacht zou passen.

Veiligheid, verkeer en criminaliteit

Het daardoor toegenomen verkeer zou meer onveiligheid opleveren en een industrieterrein brengt ook altijd andere onveiligheid met zich mee. Daarbij zijn er volgens de buurt al genoeg bedrijventerreinen in de buurt.

Alle klanten en toeleveranciers van de toekomstige bedrijven zouden dus voor veel meer verkeer gaan zorgen. En de straat richting Huizen en Naarden is al zo smal, waardoor vrachtwagens elkaar niet of nauwelijks kunnen passeren. Maar ook voor fietsers zal het een stuk onveiliger zijn, omdat het verkeer een fietspad moet oversteken om het terrein op te draaien.

Niet alleen 'nee'

De buurtbewoners hebben ook nog zorgen over criminaliteit. Volgens hen zorgen dit soort kleine bedrijventerreinen voor een aanzuigende werking op louche figuren, naast de gebruikelijke overlast van geluidsoverlast en lichtvervuiling. Zeker als er op het terrein 24 uur per dag bedrijvigheid is. Kortom: het plan moet van tafel. Maar de buurt wil niet alleen maar 'nee' zeggen.

Volgens Patrick Wokke, woordvoerder van de tegenstanders, kan er nog steeds prima een kantoorvilla komen. Of anders woningen voor senioren. Hij benadrukt dat de buurt helemaal niet tegen ontwikkeling is op die plek.

Maar het heeft er volgens hem wel de schijn van dat het plan voor een klein industrieterrein, waar volgens de gemeente bijvoorbeeld hoveniers, loodgieters of interieurbouwers kunnen komen te zitten, al in kannen en kruiken lijkt te zijn.

Gemeente is blij

Dat lijkt enigszins bevestigd door de reactie van wethouder Hugo Bellaart: "Dit bedrijfsverzamelgebouw past uitstekend binnen onze ambities om werk te maken van werklocaties. Er is in onze gemeente vooral een gebrek aan ruimte voor bedrijvigheid, meer nog dan aan kantoorruimte. De gemeente is dan ook gelukkig met dit initiatief."

Volgens de gemeente hebben de tegenstanders uit de buurt nog genoeg mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.