Laatste loodjes werkzaamheden A7, dit weekend nog één keer helemaal dicht

De weg is vrijdag- op zaterdag van 21.00 uur tot 9.00 uur volledig afgesloten. En op zaterdag- op zondag van 21.00 uur tot 10.00 uur. Rijkswaterstaat laat weten dat verkeer uit het noorden van Nederland om moet rijden via de A6. Verkeer dat naar de kop van Noord-Holland wil of de andere kant op gaat moet omrijden via de A9.

Van maandag op dinsdag is de weg ook dicht van 21.00 uur tot 5.00 uur, maar alleen in de richting Amsterdam. In de nacht van dinsdag op woensdag is de A7 weer dicht, maar dan in de richting Hoorn.

Ook overdag kan je dit weekend de weg maar beter vermijden laat Rijkswaterstaat weten. Want dan is er namelijk maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Tijdens de afsluiting wordt er een laatste deklaag asfalt aangebracht en wordt de tijdelijke gele belijning vervangen door permanente witte.

Woensdag 16 oktober moet alles klaar zijn en kan iedereen weer gebruik maken van de brug.