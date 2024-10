Gemeente Amsterdam haalt posters weg waarop aanslagplegers 'verzetsstrijders' worden genoemd

Op de Kinkerstraat heeft de gemeente Amsterdam posters laten verwijderen die verwijzen naar de Hamas-aanslag van precies een jaar geleden in Israël. Op de posters was een afbeelding te zien van paragliders die op 7 oktober vorig jaar Israël wisten binnen te dringen. Wethouder Hester van Buren liet vanochtend op X laten weten dat ze de plakactie heeft gemeld bij het 'anti-plak en -kladteam' van de gemeente. Dat team is begonnen met het verwijderen van de pamfletten.