ProRail 'ontdekt' beschermd natuurgebied en stelt bouw hek alweer uit

In een brief aan de gemeente laat ProRail weten dat het hek er na het voorjaar van 2025 mogelijk komt, maar ook dat blijft 'ongewis'. Belangrijkste reden is de aanvraag van vergunningen. Bijvoorbeeld om te mogen werken in gebied waar veel verschillende beschermde diersoorten leven. En dat zijn er daar nog nogal wat, is ProRail nu achtergekomen.

Domper voor Zandvoort

Het is een flinke tegenvaller voor de gemeente Zandvoort. Wethouder Lars Carree heeft er bij de regiodirecteur van de spoorwegbeheerder diverse malen op aangedrongen het hek te plaatsen. "We hebben nauw contact met ProRail en zijn zeer teleurgesteld. We gaan er van uit dat ProRail alles in het werk stelt om zo snel als mogelijk het hekwerk te plaatsen", reageert een woordvoerder van de gemeente.

Initiatiefnemer van het hek is Zandvoorter Willem van der Sloot. "Ongelooflijk, geklets allemaal weer", reageert hij. "ProRail wil het gewoon niet."

