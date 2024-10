Twee explosies vannacht in Purmerend, 3 jongemannen aangehouden

Bij de woning aan de Marseillehaven zijn door de knal de ramen aan de voorgevel vernield. Vlak daarna werd gezien dat een auto wegreed. De politie zette de achtervolging in, de auto kon worden stilgezet bij de A10, afslag Landsmeer.

"De drie inzittenden zijn aangehouden. De Forensische Opsporing doet onderzoek op de plaats van de explosie, de drie verdachten zitten vast voor onderzoek. Dit zijn een 18-jarige man uit Purmerend, een 22-jarige Amsterdammer en een man van 19 uit Amsterdam. Naar het motief doet de politie nog onderzoek", laat de politie weten.

Opnieuw explosief Nieuwstraat

Voor een grillroom aan de Nieuwstraat in Purmerend ging een paar minuten later een explosief af. De gevel van het pand is flink beschadigd geraakt. De deur is dichtgetimmerd en de directe omgeving is met een lint afgezet.

De enorme knal was in de wijde omgeving te horen. Door de explosie ontstond er brand aan de buitenzijde van het pand. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar de schade aan de voordeur is groot.

Het is niet de eerste keer dat de bewoners in de straat worden opgeschrikt door een explosief. Twee jaar geleden werd een explosief geplaatst bij een woning in de straat.

Of de twee explosies met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.