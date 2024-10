Veel zon en plaatselijk 18 graden, vanaf woensdagavond veel regen

Als in de loop van de ochtend de laatste paar buien wegtrekken, schijnt vanmiddag de zon geregeld boven onze provincie. Tel daarbij temperaturen op van plaatselijk 18 graden, en dan is het duidelijk dat het échte herfstweer nog even niet in zicht is. Door de invloed van ex-orkaan Kirk komt daar vanaf woensdagavond mogelijk verandering in.